10 ruimtes met neutrale kleuren ter inspiratie!

Wanneer we het hebben over creatief zijn met neutrale tinten dan is de volgende ruimte daar een goed voorbeeld van. Om dit bijzondere creatieve effect te bereiken is gebruik gemaakt van allerlei rustgevende tinten zoals bruin, grijs en wit die in een juiste mix zijn gebruikt. Het kleurenpalet dat daarmee ontstond, staat garant voor een mooi design met de nodige dynamiek. Deze tienerkamer is beslist niet saai!