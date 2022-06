Deze dingen kun je nu echt uit je keuken verbannen!

Cappuccinomaker, pastamachine, ei snijmachine: We hebben allemaal wel een van deze apparaten omdat we in een opwelling dachten dat we ze wel eens nodig zouden kunnen hebben. En dan staan ze in de hoek of een kast vol spullen. Laten we voor onszelf eens onderzoeken: Als we al gebruik maken van een dergelijk apparaat dan is het niet meer dan vier keer per jaar. Geef ze dus weg.