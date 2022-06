Open keukens: de voor- en nadelen op een rij

Veiligheid is een ander belangrijk onderwerp wanneer het om open keukens gaat. Omdat wanneer mama of papa in de keuken aan het werk zijn om voedsel te bereiden, de kinderen veilig in het zicht kunnen spelen. In het geval van een gevaarlijke situatie hebben ouders zo de mogelijkheid om onmiddellijk in te grijpen. En het is natuurlijk ook gezellig om met je kinderen in dezelfde ruimte te zijn en met ze te kunnen communiceren. Je kunt de keuken ook goed verbinden met de tuin. Dit is een van de huidige trends. In dit artikel lees je er meer over.