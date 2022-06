9 mini-keukens met oneindig veel stijl

We beginnen met een flat in een appartementengebouw waar niet veel ruimte beschikbaar was maar waar wel een mooie ruime plafondhoogte beschikbaar was. Met witte keukenkasten, lichte houten handgrepen en een houten werkblad is dit een sfeervolle en neutrale keuken. Wanneer er weinig ruimte beschikbaar is, dan is het belangrijk om alle ruimte in de hoogte volledig te gebruiken. Kies je daarnaast voor wit dan valt de keuken mooi weg in het interieur. De tafel fungeert hier tevens als extra werkruimte wanneer het aanrecht onvoldoende is.