Zo renoveer je een bakstenen huis

Voor het kopen van een bakstenen huis, in welke staat dan ook, gelden in principe dezelfde regels als voor het kopen van elk ander huis. Bepaal allereerst je budget, dit budget baseer je op twee factoren: je inkomen en het bedrag dat je zelf mee kan of wil nemen, je eigen investering dus. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe enorm belangrijk het is om, zelfs al weet je de invulling van het budget nog niet volledig, vast te houden aan een strikt eindbedrag. Kleine uitgaven groeien met het grootste gemak naar 'ohh, dan nemen we dat ook nog wel even mee in de kosten', en zo groeien extra posten ongezien van honderden naar duizenden euro's. Wees dus simpelweg streng voor jezelf.

Vervolgens ga je op zoek naar een huis dat bij je klusniveau past. Bepaal ook hiervoor een ondergrens. Dat jij in een volledige bakstenen bouwval alle kansen ziet, betekent niet dat het het perfecte huis voor jou is. Als je namelijk nog nooit een spijker recht in een plank hout hebt geslagen voorzien wij een kleine mismatch. Is je vader daarentegen volleerd elektricien, sleutel jij al sinds je vijfde aan hoogspanningsmasten en weet je partner als geen ander hoe je tegels strak langs de muur legt, dan is het een heel ander verhaal.

Conclusie: bepaal je onder- en bovengrens in zowel financieel als in praktisch opzicht.