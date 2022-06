Bijzondere tussenruimte bij een huis in Zelhem

Als je naar deze foto kijkt en je hebt geen enkele kennis van de ruimte die je ziet, dan roept dit ontwerp zeker vragen op. Is het een kantoor, een atelier of is het een praktijk aan huis van een tandarts of misschien wel een dierenarts? Het antwoord is simpel, maar dan moet je het weten. Dit is een bijzondere extra woonkamer die aan het huis is gebouwd. De stijl wijkt duidelijk af van zowel het eigenlijke huis als van het achterste gebouw, maar vormt toch een soort van natuurlijke schakel. De vijver moet nog even gevuld worden, maar de ruimte zelf is helemaal klaar om optimaal gebruikt te worden.