Wil jij doe-het-zelven? Vermijd deze 6 fouten!

Kleur is leuk, kleur geeft karakter aan een interieur. Maar teveel kleur in een interieur zorgt ervoor dat het een bonte boel wordt. En dat is nu juist precies niet wat je wilt bereiken. Een rustgevend interieur is rustgevend omdat de kleuren in overeenstemming met elkaar zijn. Zo zie je op deze foto dat er bij deze slaapkamer gekozen is voor kleur; groen, wit, beige. Het resultaat is schitterend omdat de kleuren in eenzelfde, herfstig kleurenpalet zijn. Denk daarom goed na over de kleurencombinaties in een ruimte; zijn de kleuren met elkaar in harmonie? Of zorgen ze juist voor een contrast? Indien ze voor een contrast zorgen, is het een gewenst contrast?