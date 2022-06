Van anoniem appartement naar een flat waar je sprakeloos van wordt..

Ook bij deze badkamer blijkt dat je niet altijd alles hoeft te slopen om er een fris en nieuw geheel van te maken. Veel is behouden gebleven maar er is hier een daar een frisse tegel of een frisse kleur over de tegel gegaan en je hebt meteen een fijne nieuwe badkamer.

