Voor en Na: van eng en oud naar nieuw en inspirerend

Een zwaar verouderde keuken valt op deze afbeelding te zien. Ooit was dit een ruimte waar ouderwetse charme en allure te zien waren, maar daar is op de foto weinig meer van te zien. Opknappen in oude staat zou zeker een optie zijn geweest, maar dan zou dat eigenlijk in het gehele appartement het geval moeten zijn. Iets meer comfort en luxe in de keuken was toch wel gewenst. Laten we snel kijken hoe het hier veranderd is.