Een fantastische vrijstaande villa met verrassingen

Wonen op een prachtige plek in een huis dat ook nog eens schitterend is. Beter kun je het eigenlijk niet krijgen! En dat geldt zeker voor de fantastische vrijstaande villa die we nu gaan bekijken. En daarbij komen we een paar leuke verrassingen tegen. We gaan natuurlijk nog niet verklappen wat dat is, het moet immers wel een verrassing blijven! Dit project is vormgegeven door de architecten Des Ewing uit de wereldstad Londen. Maar toch kunnen deze experts opvallend goed zich inleven in het platteland, want de stad is op deze plek letterlijk in geen velden of wegen te bekennen. Kom met ons mee om te genieten van de woning en het Britse platteland.