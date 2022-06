Voor en Na: oud wordt inspirerend nieuw

Dit leuke open concept spreekt natuurlijk veel meer aan dan de oude keuken die we eerst zagen. Nieuwe tegels op de vloer, een muur die verdwenen is en natuurlijk een stijlvol nieuw aanrecht met een elegant klein kookeiland. En zo zie je maar weer eens dat ook in een redelijk beperkte ruimte een fantastische keuken tot stand kan komen. De stijl is modern te noemen, maar door veel houtmotieven te gebruiken is er ook zeker een rustiek randje in te herkennen. Deze ruimte kan er in ieder geval weer helemaal tegenaan. Laten we gaan kijken of dat ook voor de andere kamers geldt.