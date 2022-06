Voor & Na: Een oude fabriek wordt gezellige woning

Bijna niet te geloven dat van deze trieste, sombere ruimte in korte tijd een stijlvol Japans theehuis is ontstaan. De theeceremonie is een belangrijk onderdeel van de Japanse cultuur waarvan de oorsprong tot eeuwen geleden te herleiden is. Deze traditie werd door boeddhistische monniken en de Japanse Keizer op het eiland populair gemaakt en nog steeds is het theeritueel bijzonder geliefd bij de inwoners van dit land.

Natuurlijk kan zo'n historische ceremonie niet een ruimte als dit uitgevoerd worden, want rust, ontspanning en gezelligheid zijn elementair. Vandaar de radicale verandering die je in de volgende foto zult zien: