10 keukens met bijzonder materiaal- en kleurgebruik

Houd jij van een cleane en strakke look? Dan is deze keuken voor jou de perfecte inspiratie. In deze keuken is namelijk volop gebruik gemaakt van het natuurlijke materiaal glas. Door middel van meerdere glazen platen zorg jij voor een moderne look in jouw keuken. Let wel op; glas moet vaker schoon gemaakt worden. Heb jij kinderen? Dan is het verstandig om de glazenplaten niet op hoogte van hun vingertjes te hangen.