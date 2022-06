10 foto's van moderne huizen die inspireren

Wellicht ben jij helemaal gek van de kleur groen en weet je echt zeker dat je deze kleur in jouw interieur wilt aanbrengen. Dan is deze keuken zeker de juiste inspiratiebron voor jou. Want groen is super modern! Deze hoogglans keuken zet je echt aan het denken, groen is helemaal niet out-of-fashion! Let er wel op dat deze bijzondere keuken gecombineerd is met een rustgevende woonkamer. Naast de groene kleur overheerst de kleur wit en de lichte houten vloer.

Heb jij behoefte aan meer inspiratie? Bekijk dan ook dit ideabook over een verrassend modern familiehuis.