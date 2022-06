12 ideeën voor je hal: 'waarom heb ik daar niet eerder aan gedacht?'

Een ingang kan ook direct overlopen in de woonkamer. Dan is het belangrijk dat niets in de weg staat. Een ruime entree is namelijk een elegante entree. Zo zie je dat bij deze ingang de gang overloopt in de woonkamer door middel van de houten vloer. Een mooi tapijt dat doorloopt tot in de woonkamer is ook een goed idee. En denk ook aan het licht, zijn er voldoende lichtbronnen in jouw ruime entree?