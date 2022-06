Fijn licht voor je interieur

Deze lamp is op vele manieren origineel en leuk, zo is hij gekleed in een poncho en heeft hij een tint die je interieur zal personaliseren. Deze doe-het-zelf-lamp zal je creatieve talenten op de proef te stellen, omdat het wordt geleverd in een pakket. Maar maak je geen zorgen, de foto's in de handleiding zullen je begeleiden. Je kunt de instructies makkelijk volgen en het ding is zo in elkaar te zetten. Supermakkelijk! Deze poncho is rustiek en modern tegelijkertijd.