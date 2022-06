Upcycling en industrieel ontwerp: oud wordt nieuw

Vandaag gaan we kijken naar de term upcycling, dat is het gebruik van verouderde producten in een nieuw design, zodat deze oude producten en onderdelen een nieuw leven krijgen. Dit is tegenwoordig echt een trend! Deze manier van creëren resulteert vaak in unieke designobjecten met een superieure artistieke kwaliteit. Dit design wordt in de regel gecreëerd met een eco-vriendelijke geest en een doe-het-zelf-houding. Onze ontwerpers combineren vindingrijkheid en creativiteit om ons interieur opnieuw uit te vinden. Laten we snel kijken naar de verfijnde ontwerpen!