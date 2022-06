Homify ecologisch: een prachtige vijver

Deze tuin is stiekem een knipoog naar het Romeinse atrium, een binnenplaats in een gebouw. Een gestileerde regenwatertank is het hart van dit kleine plein, waar rond omheen alle elementen worden georganiseerd. Omzoomd door een ietwat verhoogde rand, die kan dienen als bankje of worden versierd met potplanten, is deze tuin een frisse luchtige plek om in de zomer te genieten van de buitenlucht. Niets belet je om een paar siervissen uit te zetten of wat gekleurde stenen op de bodem van de vijver neer te leggen. Keizerlijke tijden herleven in deze moderne tuin.