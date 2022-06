Betaalbaar Wonen: Unieke Containerhuizen

Een groot deel van Nederland droomt van een eigen huis. Toch zijn de kosten voor velen te hoog om deze droom waar te maken. Wij hebben speciaal voor jullie betaalbare tot spotgoedkope oplossingen gezocht die deze droom op een unieke manier realiteit kunnen maken. Vandaag: het containerhuis! Vooral in Duitsland zijn containerhuizen een grote trend in opkomst, en CSH Container Services in Hamburg speelt hier op een indrukwekkende manier op in. Een overzicht van de details:

Basiskosten container (ca. 12 meter lang): €1000-3000

Kosten voor de verbouwing: €7500-10.000

Totale kosten: €8500-13.000

De betaalbaarheid zal duidelijk zijn. Maar hoe zit het met het ontwerp? Aan de hand van een selectie uit de vele mogelijkheden laten we zien dat een containerhuis niet alleen betaalbaar is, maar ook mooi, comfortabel, zelfvoorzienend en zelfs ruim! Kijk met ons mee: