Fantasievolle vazen voor thuis

Een vaas is meer dan alleen een container voor bloemen, het is ook een prachtig designobject dat een grote invloed heeft op je interieur. Vaak wordt de vaas ons aangeboden met de mooie bloemen als inhoud. Dit wordt dan echt het pronkstuk op je tafel. Dikwijls zien we ze dan ook staan op recepties, belangrijke feestdagen of trouwerijen. Ook vinden we ze vaak in de slaap- of woonkamer.

In dit artikel gaan we werken laten zien van een aantal begaafde kunstenaars, die met hun creativiteit excellente en vooruitstrevende werken gemaakt hebben. De ontwerpen zijn zeer uiteenlopend: verfijnd, rustiek, doorschijnend, barok of minimalistisch, maar altijd binnen het grote raamwerk van de eclectische stijl te plaatsen; de stijl die zo eigentijds en creatief al die oude stijlen in zich draagt. Er zit vast een ontwerp naar jouw smaak bij!

De vazen zijn allemaal met de hand gemaakt en zullen een sterke invloed op je interieur hebben. Laten we niet langer wachten en gewoon maar eens kijken naar de volgende schitterende ontwerpen!