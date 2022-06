Design woningen: Villa Kogelhof in Kamperland

Op landgoed Kogelhof in Kamperland, Noord-Beveland, vinden we typisch Zeeuws deltalandschap: laag, dunbevolkt en gekenmerkt door weidse grasvlakten. Maar, naast typisch Nederlandse vergezichten vinden we hier ook spectaculaire architectuur. Hiermee bedoelen we niet de vele oude monumenten en ingenieuze deltawerken die Zeeland rijk is, maar architectuur in de vorm van een luxueuze villa – Villa Kogelhof. Dit ambitieuze project, uitgevoerd door Architectenbureau Paul de Ruiter, is een indrukwekkend staaltje architectuur dat bijna magisch boven de grond zweeft en een stijlvol modern interieur achter de grote glazen wanden tentoonstelt. Hier laten we jullie de spectaculaire details zien van een unieke design woning: