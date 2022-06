Het zomergevoel, prachtige RVS-zwembaden

Dit bad is aantrekkelijk vanwege zijn zuivere look, maar ook de luxe en perfectie die het bad uitstraalt maakt hem geschikt om heerlijk in te genieten. De architect grapte zelfs toen hij zei: het bad is een geschikte trouwlocatie . Misschien is het geen grap, want hier kun je best een trouwfeest geven. Het bad past bij elk type tuin en exterieur. Let op de schitterende effecten en lichtreflecties op het water van dit topzwembad, dat is gebouwd door het Zwitserse bedrijf Hi-Macs. Het staat natuurlijk perfect bij de geometrische strengheid van deze villa.