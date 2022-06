Homify's gids met ramen

De ronde erker is het tweede type erker dat we in dit Ideabook bespreken. Je ziet de ronde erker veel terug bij de jarendertigwoningen uit de vorige eeuw. De ronde erker is zeer geliefd, en dat is niet zo vreemd. Allereerst creëer je er een beetje extra ruimte mee. Daarnaast is het een echte eyecatcher, zeker als het ook nog is uitgerust met glas-in-loodramen. De ronde erker zie je ook nog wel eens terug als aanbouw bij huizen uit een andere periode. Dan wordt er ook weer dat beetje extra ruimte mee gecreëerd. Door de populariteit van huizen met erkers worden er met regelmaat ook nieuwbouwhuizen in jaren '30 stijl gebouwd.