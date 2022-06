Een Feng Shui Woonkamer in 5 Simpele Stappen

We kunnen altijd wel wat meer vrede en harmonie in ons leven gebruiken en de beste plek om daarmee te beginnen is natuurlijk thuis. Een opgeruimd huis zou een opgeruimde geest betekenen dus een aantal veranderingen in je interieur zou een positief effect op je humeur en stressniveau moeten betekenen. Dit is tenminste het idee achter “Feng Shui” – een antieke Chinese filosofie dat al 6000 jaar invloed uitoefent op interieurontwerp. Feng Shui is een term dat opgebouwd is uit de woorden Feng (wind) en Shui (water). Deze twee elementen worden gezien als het fundament van al het leven en zouden positieve energie met zich meebrengen: “Chi”. Door Chi in ons leven te brengen zouden we van een rijker en harmonieuzer leven kunnen genieten volgens deze filosofie.

In de praktijk betekent dit dat Feng Shui zich bezighoudt met hoe alle levende dingen deel zijn van een natuurlijke omgeving die in voortdurende staat van verandering is, en hoe energie door al deze levende componenten vloeit. Door een betere energie in ons interieur te brengen kunnen we een betere energie in ons leven ervaren. Om je te helpen een serene en gelukkige thuisplek voor jezelf en je dierbaren te maken willen we je vandaag in 5 stappen laten zien hoe jij jouw woonkamer boordevol positieve energie kunt vormgeven.