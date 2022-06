Ideaal droomhuis voor het moderne gezin

Vandaag hebben we een project van een fantastische villa gelegen in Quinta da Beloura voor je klaarstaan. Voor degenen die nog nooit van deze plek gehoord hebben: Quinta da Beloura ligt in het westen van Portugal en grenst aan de plaatsen Linhó en Abrunheira.

De villa met ongeveer 90 hectare werd geboren uit een urbanisatie vanuit het niets, opgebouwd rond een golfbaan. Het is een prachtige plek om te wonen, vandaar dat we een kijkje gaan nemen in en om deze villa.

Zin om dit Portugese droomhuis dat omringt lijkt te worden door de meest prachtige omgeving, te ontdekken? Kijk dan snel met ons mee!