Een passiefhuis: de voor- en nadelen

Een passiefhuis biedt heel wat voordelen. Zeker wanneer de energieprijzen alleen maar stijgen en het klimaat beschermt moet worden, zijn er heel wat uitdagingen die overwonnen moeten worden. Een goed begin begint bij jezelf, dus door zelf zuinig en bewust te leven kom je al een eind.

Een passiefhuis heeft geen traditioneel koelingssysteem of verwarming, dankzij de zeer specifieke manier van bouwen. Warmteverlies is bijna onmogelijk in een passiefhuis. Een voordeel hiervan is dat je niet hoeft te investeren in een kachel of centrale verwarming. Met dit budget heb je meer ruimte voor bijvoorbeeld een goede isolatie. Doordat het totale energieverbruik tot 75% lager ligt dan een traditionele huizen, wordt een passiefhuis wel erg aantrekkelijk! Bovendien ben je niet afhankelijk van wispelturige prijzen op de energiemarkt. De luchtkwaliteit van de woning is optimaal dankzij de balansventilatie. In de winter komt er geen koude tocht binnen, terwijl de ventilatie met verse buitenlucht tot een gezond binnenklimaat zorgt. Bovendien heeft een passiefwoning driedubbele beglazing, waardoor de kou geen schijn van kans krijgt.

Een passsiefwoning kan gebouwd worden in alle gewichten, stijlen en maten. Je kunt er dus werkelijk alle kanten mee op!