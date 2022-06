13 veelgemaakte fouten in de keuken (en hoe je ze vermijdt)

Het is volkomen begrijpelijk dat je soms wat werk te doen in de keuken of je kinderen helpt met huiswerk, maar het feit blijft dat het de keuken is niet een studie of een kantoor aan huis.

Maak een kleine werkruimte in een hoek in de woonkamer, onder de trap of op een andere plek. Zo voorkom je dat je elke avond de tafel moet ontruimen voordat je aan tafel kunt.