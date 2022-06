Voor en na: van stal naar woonpaleis

Kun jij het geloven? Wij moesten even twee keer met de ogen knipperen. Wat een prachtig ingerichte woning. Dit is toch wel een van de mooiste huizen die we in lange tijd tegengekomen zijn. De woonruimte is gigantisch en het design is state of the art. Geen wonder dat de bewoners zich hier op en top voelen! Deze enorme living heeft de openheid van de stalruimte van vroeger behouden, dat betekent dat er geen wanden zijn die de living opdelen. Links zien we wel een wand die de hal van de living scheidt, verder is alles één. Dat werk een bijzondere sfeer op: echt een woonwereld apart waarin je kunt genieten. Samen met een expert ontwerp je snel je droomwoning.