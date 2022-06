Moderne beauty met carport

Tot slot zien we hier de bijzonder details van de carport. Helemaal rechts zien we de ingang van de carport, daar kun je dan daadwerkelijk je bolide in kwijt. We zijn erg enthousiast over deze bijzondere woning waarbij in het design de carport zo’n grote rol speelt. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij.

Blijf ons volgen voor meer mooie woonideeën en designtrends!

Dit huis is ook echt fantastisch, check it out!