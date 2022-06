Gezinswoning met zuivere look

Vanaf de straatweg in de middag is het beeld een stuk prozaïscher, namelijk de looks zien er strak en een beetje zakelijk uit. Het is dus duidelijk een huis met vele gezichten die gedurende de dag verschillen. De oprit is hier natuurlijk erg handig, zo kun je eenvoudig je bolide in de strakke garage parkeren die naast het huis gelegen is. Er is trouwens een verbinding tussen huis en garage, zodat je niet meer naar buiten hoeft als de auto geparkeerd is. Samen met een expert ontwerp je de mooiste woonideeën.