6 simpele stappen naar een duurzaam huis

Gloeilampen zijn uit, LED-verlichting is in. Het helpt al enorm dat gloeilampen van onze markt verdwenen zijn want wanneer we kijken naar de energielabels komen ze er, in vergelijking met LED-verlichting, behoorlijk bekaaid af. Stap 1 in een duurzamer huis: stap direct (overal) over op LED-verlichting. Toegegeven, de aanschafprijs ligt wat hoger. Echter, de levensduur is zoveel langer en bovendien is de meeste LED-verlichting dimbaar en dat is wel zo sfeervol. Bonus tip: als je niet in een ruimte bent, mag je het licht gewoon uitdoen. Ben je iemand die dat stelselmatig vergeet? Er zijn inmiddels verschillende soorten timers op de markt. Je stelt ze in op een bepaald aantal minuten et voila, het licht gaat vanzelf uit. (Zorg wel dat je de tijd wat ruim schat, in het donker zitten is in bepaalde ruimtes ook zo ongezellig. En onhandig.)