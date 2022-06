7 tips voor het ontwerpen van een open keuken

Een keuken bouw je van de vloer af aan. Bij een open keuken heb je wat betreft de vloer eigenlijk twee mogelijkheden, twee keerzijdes van eenzelfde medaille: of de vloer loopt wel door, of.. niet. We lichten van allebei de opties even de grootste voor- en nadelen toe.

Bij het laten doorlopen van dezelfde soort vloer zie je dat een uniform beeld wordt gecreëerd. Dit zorgt voor rust in een ruimte. Wanneer je er voor kiest om de keuken open te laten en op die manier deel te laten zijn is het in concept dus helemaal geen vreemd idee om de keuken dezelfde vorm en stijl te laten hebben als in de rest van je vloeroppervlak. Klein nadeel is dat je wel even goed na moet denken over het materiaal dat je nu voor je gehele vloeroppervlak gebruikt, niet elk materiaal is goed te gebruiken in de keuken.

Het gebruiken van een ander materiaal speciaal voor de keuken heeft als voordeel dat je het verschil in functie benadrukt. In deze foto zien we die nadruk terug in een ander vloeroppervlak voor de zithoek. Eigenlijk heeft dit dus vooral te maken met het beeld dat je neer wil zetten. Vloerenleggers kunnen je alles over de mogelijkheden vertellen.