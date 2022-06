Een heerlijk huis voor een pas getrouwd stel

Met minimale middelen een unieke sfeer creëren is nog niet zo eenvoudig. Maar als je de kunst van het inrichten goed verstaat, dan kun je een perfect resultaat bereiken. De stijl kan het beste omschreven worden als charmant minimalistisch met een rustiek tintje. Dat laatste komt vooral door de houten vloer. Een foto van de gelukkig gehuwden zien we op het tafeltje staan en het treintje doet vermoeden dat er al een kindje is of dat die toch op z’n minst onderweg is. Vanuit deze gang vangen we al een blik op van de woonkamer en we lopen door om te kijken hoe die er uit is komen te zien.