Traditioneel en modern in één!

Bouwen op traditionele wijze kan op heel veel verschillende manieren uitgelegd worden. De Duitse bouwonderneming Fingerhaus weet keer op keer traditionele elementen en moderne architectuur op prachtige wijze bij elkaar te brengen. En de bewoners van de huizen die door deze experts zijn gebouwd, weten over het algemeen de inrichting prachtig in balans te brengen met het ontwerp van het huis. In dit geval mogen we spreken van een pronkstuk, want dit interieur is werkelijk waar een van de mooiste in z’n soort die je bij ons kunt vinden. We houden je niet langer in spanning en gaan snel een kijkje nemen.