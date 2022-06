Voor en Na: van niets naar alles!

Als je op homify wel eens vaker een project uit Zuid-Korea voorbij hebt zien komen, dan weet jij je vast wel te herinneren dat de meeste huizen in dit deel van Azië niet heel erg groot zijn. Groot qua oppervlakte is ons reisdoel van vandaag dat ook niet. Dit bescheiden appartement beslaat namelijk 63 vierkante meter. En in de oude situatie leek het nog wel minder te zijn. Eigenlijk was het drie keer niets in de oorspronkelijke staat. En onder het mom alles of niets is gelukkig het eerste het geval, het is nu alles! En daarbij is heel erg goed gebruik gemaakt van de ruimte door de interieurarchitecten van By Seog Be Seog. Benieuwd naar deze leuke transformatie? Reis dan lekker digitaal met ons mee!