Een unieke droomwoning

De aparte vorm die dit huis heeft is eigenlijk het eerste wat je opvalt. Het lijkt haast alsof er een helft van het huis per ongeluk is weggelaten en dat geeft een heel bijzonder visueel effect. Maar wat op deze foto natuurlijk ook prachtig is te zien, is de schitterende tuin die is aangelegd. Het lijkt wel een klein rotsenparadijsje! En kijk ook gelijk even naar het heerlijke beschutte terras, absoluut geen verkeerd plekje.