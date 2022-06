De voor- en nadelen van een duurzame woning

Er bestaan vaak misconcepties over duurzame woningen. Wanneer een woning duurzaam wordt gebouwd wil dat niet meteen zeggen dat de woning zo lang mogelijk kan voldoen aan de woonbehoeften. Wanneer we het hebben over duurzame woningen hebben we het voornamelijk over een bouwwijze die goed is voor het milieu en voor de mens. Hierbij kan je denken aan verantwoord omgaan met energie, grondstoffen, open ruimte en water. De sleutel naar een duurzame woning is om vooraf bewuste keuzes te maken.

Een duurzame woning kan er bijzonder en spectaculair uitzien. Dankzij de invoering van het nieuwe energielabel zal de waarde van een duurzame woning steeds meer stijgen. Om een woning duurzaam te bouwen is het van belang dat de woning zongericht wordt gebouwd met zonne-energie. Een goede isolatie is ook erg belangrijk, om de stookkosten te drukken. Een zuinige cv-installatie en zonnepanelen zijn een must-have voor een duurzame woning. Wat dacht je van een warmtepomp? Je kunt zelfs op water besparen door regen op te vangen en zelf te zuiveren via rietveld in je tuin. Per woning zijn er talloze mogelijkheden om je woning duurzaam te maken.

Een duurzame woning wordt vaak gebouwd aan de hand van de Trias Principe. Dit wil zeggen: beperk je behoeften, wees bewust van het ruimtegebruik en koop alleen wat je echt nodig hebt. Ook is het van belang om bewust om te gaan met zuinige bronnen.

Voordat je begint met bouwen is het type woning, het bouwplan, de bouwmethode, de materialen, het gebruik van water en energie en de klimaatbeheersing belangrijke zaken om in acht te nemen.