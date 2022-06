3 blokhutten (met plattegrond) om zo in te trekken

Wie droomt er niet van om het drukke stadsleven de rug toe te keren en een weekend Robinsons te spelen in een houten huis? Ver weg van herrie, werk en andere dagelijkse beslommeringen. In een bosrijke of landelijke omgeving want er is niets dat ons meer ontspant dan uitblazen in de natuur! We hebben van tijd tot tijd frisse lucht nodig.

Je kan een huishuren maar het is ook heerlijk om er zelf een te hebben. Voor degenen die op het punt staan om een eigen blokhut te bouwen of te kopen, hebben we drie prachtige huizen geselecteerd. Op naar de tour!