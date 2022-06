In het kustplaatsje A Coruña in Spanje vinden we dit magische renovatieproject dat een veertig jaar oud huis van 3 verdiepingen heeft omgetoverd tot een duplex woning. De drie nieuwe appartementen die zijn ontstaan spreiden zich op een onverwachte manier over de verschillende verdiepingen. Eén van deze appartementen willen we vandaag aan jullie laten zien aan de hand van de voor en na beelden van het project. Kijk mee en laat je verbazen door de creativiteit van Intra Architects.