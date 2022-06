Je huis inrichten vanaf de basis. Hoe doe je het?

Zodra we alles exact hebben opgemeten en alle details kennen en weten wat we willen verbergen dan kun je een mini projectplanning maken met wat er per ruimte moet gebeuren. Maak bij voorkeur ook een design met plattegrond en schets daarbij verschillende alternatieven. In deze fase heb je nog geen meubels aangeschaft en kun je bekijken wat de meest gunstige indeling per ruimte is en of de ruimtes niet te vol worden. Al deze schetsen vormen een richtlijn waaruit we uiteindelijk het beste design kunnen kiezen en die je aan de experts kunnen geven die je inhuurt. Of bespreek de beste ontwerpen met de experts om ook hun adviezen en ideeën te horen.

Praktisch advies: op internet kun je design programma's downloaden waarmee je ook al het meubilair kunt plaatsen en het resultaat in 3D kunt weergeven.