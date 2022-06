Een nieuw huis in de straat: gezelligheid met strakke lijnen

Wanneer je de badkamer binnenstap lijkt het alsof je ene andere wereld betreedt. Het is een plek waar rust heerst. Dat komt onder andere door het relaxte palet aan tinten dat we hier zien. Wij vinden de spiegel erg mooi, daaronder stelt een eenvoudige wasbak je instaat, in de ochtend en avond, relaxt tanden te poetsen en de schoonheidsrituelen uit te voeren. Helemaal achterin zien we datgene waar het hier in de kamer omdraait; we hebben het natuurlijk over het geweldige bad! Mooi om te zien hoe de donkere vloer overloopt in de badrand, alsof het bad uit de grond oprijst! Een sfeervol detail is de hanglamp boven het bad, die geeft een klassieke look aan de ruimte. Als een ruimte zo minimalistisch is qua kleurgebruik, dan is het erg mooi om een beetje te experimenteren met kleur. Een color boost, zoals het bosje bloemen, is dan een goed idee als het gaat om de decoratie. Daarbij ruikt je badkamer zò extra lekker