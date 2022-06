Idyllisch huis voor een gezin

Lekker in de vrije natuur proeven van de sfeer en de vrijheid. Dat is wat de bewoners van het huis, dat we in dit ideabook behandelen, echt graag doen. Ze hebben hun droom kunnen waar maken door een huis te laten bouwen in een supermooie omgeving. Het zijn echte natuurliefhebbers. En omdat ze zo veel geven om de natuur hebben ze hun woning op een zeer ecologische wijze laten bouwen: geen giftige verfsoorten en met een oog voor de natuurlijke ligging, er zijn bijvoorbeeld geen bomen gekapt, op deze manier is de natuur dus niet beschadigd geraakt. Dat woont voor hen een stuk lekkerder! We nemen je graag mee op een tour door dit familiehuis, omdat we weten hoe inspirerend deze woning is. Wij zijn helemaal enthousiast geworden door deze prachtige woning. Jij met ons mee en laat je inspireren!