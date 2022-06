Van betonnen blokkendoos naar stoere man-cave!

Het begint al goed als je de tuin betreedt, dan zie je de schitterende veranda al, waarop de tuinset staat die ons uitnodigt om lekker te chillen. Echt een plek waar je vrienden en vriendinnen uit kunt nodigen. Zomeravonden moden hier al snel uit in tuinfeesten. Via het trapje kom je terecht op de veranda die je vervolgens meeneemt naar de ingang van de man cave. Voor we naar binnen gaan willen we je graag even laten zien hoe mooi de gevel is. De looks worden gekenmerkt door een natuurlijk, houten karakter, de vormgeving is gelaagd en strak. Wij zijn erg voor die spotjes in de gevel, daarmee wordt een gave sfeer opgeroepen. Vanaf deze positie in de tuin hebben we een mooi zicht op het interieur van de man cave, maar krijgen er slechts een algemene indruk van. Om de sfeer en good looks van de binnenarchitectuur te kunnen vatten moeten we toch echt even naar binnen. Samen met een expert ontwerp je snel een persoonlijke man cave!