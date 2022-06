Landelijk wonen met een flinke moderne touch, dat klinkt toch best interessant? In het geval van het huis waar we nu gaan kijken is dat zeker het geval. Vooral waar het om het interieur gaat. En als je een geregelde bezoeker van homify bent dan verbaast je dat waarschijnlijk ook niet, want de Duitse bouwonderneming Fingerhaus is namelijk verantwoordelijk geweest voor het bouwen van dit huis en zij mogen gerust experts op het gebied van moderne landelijke woningen genoemd worden. Kijk daarom lekker mee en laat je zowel landelijk als modern inspireren.