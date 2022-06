homify trends: betondesign

Innerlijke kracht en externe schoonheid, dat zijn de associaties die we hebben bij ruw beton. Beton is ook steeds meer een materiaal dat in ons interieur toegepast wordt. Het materiaal belichaamt originaliteit en creativiteit! Vroeger waren kale muren een teken van een povere financiële situatie, maar nu is het juist hypermodern. Over het algemeen wordt het bouwmateriaal gebruikt voor industriële gebouwen en vloeren. Maar in dit artikel gaan we je laten zien dat er ook vele toepassingen van sierbeton voor je interieur zijn. Laten we er samen naar kijken.