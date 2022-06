Een landelijk huis van hout

Bij een eerste blik op dit project denk je toch direct aan een chalet? Alleen in plaats van Oostenrijk of Zwitserland moeten we het in dit geval wat oostelijker zoeken. Een eerlijk en traditioneel huis en toch is de aanleg van de tuin redelijk hedendaags te noemen. Dat zorgt direct voor een interessant contrast. Wat ook opvalt, zijn de leuke buitenruimtes die zijn gecreëerd. Een balkon en twee leuke kleine veranda’s. Op die manier kun je altijd een plekje in de schaduw opzoeken als het warm is of juist nog even van de zon genieten als de wind guur is. Of gewoon genieten van een regenbui en de heerlijke frisse buitenlucht.