Homify ecologisch: creatieve bloempotten

De Potty Trio is een serie van bloempotten gemaakt van massief hout met een unieke vormgeving. Je kunt de drie potten apart zetten of ze dicht bij elkaar zetten om zo een soort groen eilandje te creëren. Elk product is uniek door de speciale texturen en nuances van het hout dat voor het vervaardigen van deze potten gebruikt is. Deze plantjes zijn erg mooi en tevens makkelijk te onderhouden, want ze hebben maar zelden water nodig. Mensen houden van planten en niet zonder goede reden, ze fleuren ons huis op, we voelen ons beter met de natuur in de buurt en de luchtkwaliteit in je huis wordt er veel beter door. Kortom, planten zijn onze beste vrienden. Het is dan natuurlijk erg leuk om ze in één van deze schitterende bakjes te zetten.

