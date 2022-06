Mooie verlichting voor in de keuken en woonkamer

Als je houdt van een minimalistische vormgeving, dan doet dit ontwerp je zeker goed. De uitschuifbare lamp in mat of hoogglans gepolijst chroom is vooral geschikt voor grote tafels. Dit bescheiden model biedt de ideale verlichting zonder op een hinderlijke manier op de voorgrond te treden. Afhankelijk van de stemming kan je het licht veranderen door even op de slimme dimmer te duwen. De kabel is verkrijgbaar in een transparante en een zwarte kleur.

Dit waren de mooie verlichtingsideeën voor de keuken en de eetkamer. We hopen dat je enthousiast bent over deze schitterende ideeën. Al vast heel veel plezier met je nieuwe keuken of eetkamer.

Vind jij het ook belangrijk dat je meubels ecologisch zijn? Lees er hier alles over!

Ons forum is de plek voor designtips!