Aan de slag: handige thuiskantoorideeën

De receptie is het hart van elk kantoor. Alle apparaten, zoals pc's, beeldschermen, laptops en printers, kunnen snel slordig lijken. Dit slimme bureau gaat deze blamage tegen. De linkerkant van de tafel kan worden uitgetrokken en in de bergruimte onder het werkblad kun je het mini toetsenbord opbergen. De tafel is gemaakt van hoogwaardig eikenhout dat behandeld is met vernis, waardoor het oppervlak bestand is tegen krassen, maar ondanks deze behandeling behoudt het zijn natuurlijk charme. Voor een groot deel van het werkblad is linoleum gebruikt. Praktisch, stevig en stijlvol, dat is hoe wij dit handige bureau omschrijven!