6 prachtige keukens van minder dan 12 m2!

In moderne woningen is de keuken vaak de plek waarin we het grootste deel van onze tijd door brengen. Niet alleen voor het bereiden van maaltijden, maar ook om met de hele familie de dag te bespreken, te werken, huiswerk te maken en met goede vrienden te eten. Daarom moet de keuken vooral comfortabel en functioneel zijn. Ook wanneer de ruimte klein is.

In dit Ideabook hebben we 6 prachtige keukens voor je verzameld van minder dan 12 vierkante meter.